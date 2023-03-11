Матыцин назвал справедливым решение FIE о допуске россиян и белорусов к турнирам

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Олег Матыцин считает справедливым решение Международной федерации фехтования о снятии санкций с россиян и белорусов, сообщает в субботу пресс-служба Минспорта.

"Международная федерация фехтования справедливо допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных стартах под эгидой FIE. Это важное решение, которое говорит о тенденции международных федераций вести конструктивную работу в преддверии отборочного сезона в олимпийском цикле. Российские и белорусские спортсмены могут соревноваться с сильнейшими иностранными соперниками и через квалификационные турниры завоевывать право на участие в Олимпийских играх 2024 в Париже. Это важно для сохранения конкурентоспособности и зрелищности в мировом фехтовании", - сказал он.

"Наша страна известна сильной школой фехтования и спортсменами-олимпийцами с мировым именем, - добавил Матыцин. - Уверен, уже в июле на чемпионате мира мы увидим наших фехтовальщиков на пьедестале".

Ранее в СМИ сообщалось, что российским и белорусским фехтовальщикам будет разрешено выступать в международных турнирах, соответствующее решение было принято на внеочередном конгрессе FIE в пятницу.

Спортсменам из обеих стран запретили участвовать в мероприятиях FIE с марта 2022 года из-за ситуации на Украине после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).