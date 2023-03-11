Поиск

Матыцин назвал справедливым решение FIE о допуске россиян и белорусов к турнирам

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Олег Матыцин считает справедливым решение Международной федерации фехтования о снятии санкций с россиян и белорусов, сообщает в субботу пресс-служба Минспорта.

"Международная федерация фехтования справедливо допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных стартах под эгидой FIE. Это важное решение, которое говорит о тенденции международных федераций вести конструктивную работу в преддверии отборочного сезона в олимпийском цикле. Российские и белорусские спортсмены могут соревноваться с сильнейшими иностранными соперниками и через квалификационные турниры завоевывать право на участие в Олимпийских играх 2024 в Париже. Это важно для сохранения конкурентоспособности и зрелищности в мировом фехтовании", - сказал он.

СпортМеждународная федерация фехтования допустит россиян и белорусов к соревнованиямМеждународная федерация фехтования допустит россиян и белорусов к соревнованиямЧитать подробнее

"Наша страна известна сильной школой фехтования и спортсменами-олимпийцами с мировым именем, - добавил Матыцин. - Уверен, уже в июле на чемпионате мира мы увидим наших фехтовальщиков на пьедестале".

Ранее в СМИ сообщалось, что российским и белорусским фехтовальщикам будет разрешено выступать в международных турнирах, соответствующее решение было принято на внеочередном конгрессе FIE в пятницу.

Спортсменам из обеих стран запретили участвовать в мероприятиях FIE с марта 2022 года из-за ситуации на Украине после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

фехтование Олег Матыцин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Международная федерация фехтования допустит россиян и белорусов к соревнованиям

Международная федерация фехтования допустит россиян и белорусов к соревнованиям

Дасаев и Акинфеев вошли в рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года

Дасаев и Акинфеев вошли в рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года

Казахстанский боксер Головкин отказался от защиты титула чемпиона мира по версии WBA

МЮ разгромил "Бетис" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

"Локомотив" стал первым четвертьфиналистом плей-офф КХЛ

"Ференцварош" Черчесова проиграл "Байеру" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Россиян обяжут подписать кодекс поведения для участия в Уимблдоне

"Милан" впервые за 11 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Бавария" победила ПСЖ и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Челси" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

"Челси" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });