Россиянин Волков нокаутировал молдаванина Романова на турнире UFC

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Волков одержал победу над представителем Молдавии Александром Романовым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Поединок представителей тяжелого веса был со-главным на турнире UFC Fight Night 221, он завершился в первом раунде техническим нокаутом.

На счету 34-летнего Волкова теперь 36 побед в смешанных единоборствах при десяти поражениях. В свою очередь, 32-летний Романов потерпел второе поражение при 16 победах.