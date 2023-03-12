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Россиянин Волков нокаутировал молдаванина Романова на турнире UFC

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Волков одержал победу над представителем Молдавии Александром Романовым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Поединок представителей тяжелого веса был со-главным на турнире UFC Fight Night 221, он завершился в первом раунде техническим нокаутом.

На счету 34-летнего Волкова теперь 36 побед в смешанных единоборствах при десяти поражениях. В свою очередь, 32-летний Романов потерпел второе поражение при 16 победах.

UFC смешанные единоборства
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