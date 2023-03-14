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Умер чемпион ОИ, придумавший современный способ прыжков в высоту

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион в прыжках в высоту американец Дик Фосбери скончался на 77-м году жизни, сообщил его бывший агент Рэй Шульте.

"С очень тяжелым сердцем я должен опубликовать новость о том, что давний друг и клиент Дик Фосбери мирно скончался во сне рано утром в воскресенье после короткого приступа рецидива лимфомы", - написал Шульте в соцсетях.

Фосбери изобрел современный способ прыжка. Он представляет собой перекидной прыжок с выгибанием спины над перекладиной. Теперь современный способ называется "Фосбери-флоп".

Дик Фосбери и перекидной прыжок спиной вниз

В 1968 году Фосбери выиграл золотую медаль Олимпиады в Мехико в четырехчасовом финале. После того триумфа легкоатлет из США стал знаменитым на весь мир, и к этой славе он оказался не готов".

"Мне нравилось внимание, но я хотел, чтобы оно закончилось в какой-то момент. Это не сработало", - приводит The Guardian выдержки из интервью 2012 года. Форсбери сказал, что был "психически истощен".

"Было слишком много внимания. Люди поставили меня на пьедестал и держали там. Я не хотел быть на пьедестале. Я получил свою медаль и хотел вернуться на землю вместе со всеми", - говорил легкоатлет.

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Фосбери больше не участвовал в Олимпийских играх, но его техника быстро стала доминировать в его виде спорта

Предыдущие способы прыжков в высоту

легкая атлетика Дик Фосбери
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