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Российскую синхронистку Ищенко включат в Международный зал славы плавания

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российская синхронистка Наталья Ищенко вошла в число спортсменов, которые в 2023 году будут включены в Международный зал славы плавания (ISHOF), сообщается на сайте ISHOF.

Соответствующая церемония пройдет 30 сентября 2023 года.

Всего в список вошли 13 представителей водных видов спорта из восьми стран. В частности, рекордсмен по числу олимпийских наград (23 золотые, три серебряные, две бронзовые медали) американский пловец Майкл Фелпс.

Что касается Ищенко, она – пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира.

синхронное плавание Наталья Ищенко
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