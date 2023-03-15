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Матыцин предложил провести в Росси и Игры ШОС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Делегация Российской Федерации во главе с министром спорта Олегом Матыциным на совещании в Дели выступила с инициативой создания на территории государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) правовых и политических механизмов защиты прав спортсменов, сообщает пресс-служба Минспорта.

В частности, Матыцин предложил рассмотреть вариант проведения в РФ Игр ШОС.

"Совещание министров спорта государств-членов ШОС проводится уже второй раз и становится платформой для прямого и открытого диалога. Наша общая задача - сделать все для того, чтобы спортсмены и крупные международные соревнования не становились объектами политических игр. Это возможно только при условии равноправия и уважения среди всех участников. Предлагаю противодействовать этим деструктивным проявлениям и совместно формировать общие правовые и политические механизмы защиты прав спортсменов на пространстве ШОС", - сказал Матыцин на совещании руководителей ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств-членов ШОС.

Министр подчеркнул, что накопленный Россией опыт проведения крупнейших международных спортивных мероприятий позволит провести соревнования для спортсменов стран ШОС любого уровня и формата.

"Предлагаем рассматривать площадку Российской Федерации в качестве возможной страны-организатора Игр ШОС по согласованию со страной-председателем ШОС на очередной календарный период", - сказал Матыцин.

На площадке совещания встретились руководители спортивных министерств и ведомств России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Участники заседания обсудили вопрос организации Ассоциации спортивных организаций стран ШОС. Данная инициатива была озвучена президентом России Владимиром Путиным на Саммите ШОС в Самарканде.

"Деятельность Ассоциации может быть направлена на укрепление связей в области развития олимпийских, неолимпийских, паралимпийских и национальных видов спорта. Ассоциация будет способствовать проведению спортивных мероприятий среди государств-членов ШОС. Российская сторона разработала проект Положения о Рабочей группе, которая необходима для углубления сотрудничества в области спорта в рамках ШОС. Это может быть постоянно действующий орган, реализующий, в том числе, подготовку и проведение спортивных мероприятий, таких как Игры ШОС", - отметил министр.

Также Матыцин пригласил делегации стран-участников заседания принять участие в спортивных и официальных мероприятиях, проходящих на территории России - Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге в 2023 году, международные соревнования "Игры Будущего" в Казани в 2024 году, Международный фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта и Всемирные игры национальных единоборств в 2023 году, форумы "Россия - Исламский мир" в Казани и "Россия - спортивная держава" в Перми.

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