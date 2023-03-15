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ЦСКА сыграл вничью с "Крыльями Советов" в Кубке России по футболу

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" не определили победителя в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

Результат игры в Самаре - 2:2. За хозяев отличились Владимир Писарский (49-я минута) и Дмитрий Цыпченко (64). В составе ЦСКА забили Хесус Медина (46) и Федор Чалов (76, пенальти).

На 53-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора не засчитал гол игрока "Крыльев Советов" Гленна Бейла.

Ответная встреча состоится в Москве 5 апреля.

футбол Кубок России по футболу
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