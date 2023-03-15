ЦСКА сыграл вничью с "Крыльями Советов" в Кубке России по футболу
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" не определили победителя в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.
Результат игры в Самаре - 2:2. За хозяев отличились Владимир Писарский (49-я минута) и Дмитрий Цыпченко (64). В составе ЦСКА забили Хесус Медина (46) и Федор Чалов (76, пенальти).
На 53-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора не засчитал гол игрока "Крыльев Советов" Гленна Бейла.
Ответная встреча состоится в Москве 5 апреля.