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Арбитра VAR отстранили из-за ошибки на матче "Спартак" - "Урал"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Ошибка арбитра Анатолия Жабченко, отвечавшего за систему видеопомощи рефери (VAR) в матче Кубка России "Спартак" - "Урал", стала причиной его замены в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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"В связи с решением ЭСК по эпизоду матча "Cпартак" - "Урал" вместо Анатолия Жабченко работать на игре "Пари НН" - "Торпедо" 19 марта в качестве VAR будет Василий Казарцев", - говорится в сообщении.

В матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России "Спартак" - "Урал" 14 марта возник спорный эпизод в штрафной площади екатеринбургской команды. Жабченко не стал подзывать главного судью Сергея Карасева к монитору для просмотра момента. В результате Карасев не стал назначать пенальти в ворота "Урала" и это решение позднее было оценено как ошибочное.

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

футбол Спартак Урал VAR
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