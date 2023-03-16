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Германия отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Федерация фехтования Германии (DFB) объявила об отказе проводить домашний этап женского Кубка мира в соревнованиях на рапире в знак протеста против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Как сообщается на сайте организации, DFB проинформировала об этом Международную федерацию фехтования (FIE).

Немецкий этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин должен был состояться в мае.

Как сообщалось, российским и белорусским фехтовальщикам будет разрешено выступать в международных турнирах, соответствующее решение было принято на внеочередном конгрессе FIE 10 марта.

Спортсменам из обеих стран запретили участвовать в мероприятиях FIE с марта 2022 года из-за ситуации на Украине после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

фехтование Германия
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