"Ростов" обыграл "Пари НН" и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала ошибочными решения главного арбитра матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России "Зенит" - "Динамо" Евгения Кукуляка, сообщает пресс-служба РФС.

Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды "Зенит" на 62-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды "Зенит" Клаудиньо, опаздывая сыграть в мяч, бьет атакующего игрока команды "Динамо" Константина Тюкавина по ноге сзади", - говорится в сообщении.

Также признано, что судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды "Зенит" Зелимхана Бакаева на 73-й минуте матча. Бакаев демонстрировал явное несогласие с решением судейской бригады словами и жестами.

Матч состоялся 15 марта и завершился со счетом 1:1.