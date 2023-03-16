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СКА в овертайме обыграл "Торпедо" на старте четвертьфинальной серии плей-офф

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Петербургский СКА на своем льду в стартовом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победил нижегородское "Торпедо".

Поединок в Петербурге в четверг завершился в овертайме со счетом 2:1 в пользу СКА. На гол нападающего хозяев Николая Прохоркина (46 мин) гости ответили шайбой форварда Владислава Фирстова (58). В дополнительное время победную шайбу забросил нападающий СКА Дмитрий Яшкин.

чет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу СКА. Следующий матч команд (представляют Западную конференцию) пройдет в Петербурге в субботу.

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