"Фейеноорд" забил семь мячей "Шахтеру" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Футболисты нидерландского клуба "Фейеноорд" крупно обыграли соперников из украинского "Шахтера" во втором матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Игра в Роттердаме завершилась с результатом 7:1. В составе "Фейеноорда" дубли оформили Оркун Кекчю (24-я и 38-я (пенальти) минуты) и Уссама Идрисси (49 и 60), еще по одному голу забили Сантьяго Хименес (9), Алиреза Джаханбакш (64) и Данило (67). "Шахтер" ответил голом Кевина Келси (87).

"Фейеноорд" одержал победу по сумме двух матчей со счетом 8:2 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

В следующую стадию также вышел английский "Манчестер Юнайтед", обыгравший на выезде испанский "Бетис" - 1:0. Счет по сумме двух матчей - 5:1 в пользу английского клуба.

Еще одним четвертьфиналистом стал итальянский "Ювентус", который обыграл немецкий "Фрайбург" со счетом 2:0. Общий счет двухматчевого противостояния - 3:0.

Также в следующий раунд плей-офф вышла испанская "Севилья". Клуб проиграл во втором матче турецкому "Фенербахче" со счетом 1:0, но выиграл по сумме двух матчей с результатом 2:1.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет 17 марта.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште.