Поиск

"Фейеноорд" забил семь мячей "Шахтеру" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Футболисты нидерландского клуба "Фейеноорд" крупно обыграли соперников из украинского "Шахтера" во втором матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Игра в Роттердаме завершилась с результатом 7:1. В составе "Фейеноорда" дубли оформили Оркун Кекчю (24-я и 38-я (пенальти) минуты) и Уссама Идрисси (49 и 60), еще по одному голу забили Сантьяго Хименес (9), Алиреза Джаханбакш (64) и Данило (67). "Шахтер" ответил голом Кевина Келси (87).

"Фейеноорд" одержал победу по сумме двух матчей со счетом 8:2 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

В следующую стадию также вышел английский "Манчестер Юнайтед", обыгравший на выезде испанский "Бетис" - 1:0. Счет по сумме двух матчей - 5:1 в пользу английского клуба.

Еще одним четвертьфиналистом стал итальянский "Ювентус", который обыграл немецкий "Фрайбург" со счетом 2:0. Общий счет двухматчевого противостояния - 3:0.

Также в следующий раунд плей-офф вышла испанская "Севилья". Клуб проиграл во втором матче турецкому "Фенербахче" со счетом 1:0, но выиграл по сумме двух матчей с результатом 2:1.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет 17 марта.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште.

футбол Лига Европы УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Германия отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Инфантино переизбран на пост главы ФИФА

Инфантино переизбран на пост главы ФИФА

Овечкин забросил 817-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Овечкин забросил 817-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Медведев вышел в полуфинал Masters в США, выиграв 18-й матч подряд

Медведев вышел в полуфинал Masters в США, выиграв 18-й матч подряд

"Реал" и "Наполи" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

"Динамо" выбило "Зенит" из розыгрыша Кубка России по футболу

"Динамо" выбило "Зенит" из розыгрыша Кубка России по футболу

В Европарламенте призвали УЕФА отстранить Белоруссию от Евро-2024

В Европарламенте призвали УЕФА отстранить Белоруссию от Евро-2024

"Манчестер Сити" разгромил "Лейпциг" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

"Манчестер Сити" разгромил "Лейпциг" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

Российскую синхронистку Ищенко включат в Международный зал славы плавания

ЦСКА стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });