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"Ак Барс" обыграл "Адмирал" и увеличил отрыв в четвертьфинальной серии КХЛ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили соперников из "Адмирала" (Владивосток) во втором матче серии 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат игры в Казани - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Победу казанцам принесли шайбы Ильи Сафонова (28-я минута) и Вадима Шипачева (54). За "Адмирал" забил Антон Берлев (15).

"Ак Барс" ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0.

Следующая игра серии пройдет 20 марта во Владивостоке.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.

Ак Барс Адмирал КХЛ
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