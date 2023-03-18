"Ак Барс" обыграл "Адмирал" и увеличил отрыв в четвертьфинальной серии КХЛ
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили соперников из "Адмирала" (Владивосток) во втором матче серии 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Результат игры в Казани - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Победу казанцам принесли шайбы Ильи Сафонова (28-я минута) и Вадима Шипачева (54). За "Адмирал" забил Антон Берлев (15).
"Ак Барс" ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0.
Следующая игра серии пройдет 20 марта во Владивостоке.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.