Гендиректор Ural FC Габдуллин счел равными шансы Дацика и Мондрагона на победу

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российский боец Вячеслав Дацик и его бразильский соперник Джеронимо "Мондрагона" Дос Сантоса имеют равные шансы на успех в их поединке по правилам К-1 в Самаре, считает генеральный директор лиги Ural FC Радмир Габдуллин.

"Да, Мондрагон представляет из себя возрастного бойца, но он долгое время находится на пике своей формы. Нас ожидает конкурентное противостояние между двумя тяжело бьющими спортсменами", - сказал Габдуллин, слова которого предоставила "Интерфаксу" пресс-служба Ural FC.

"Скорее всего, Дацик с первой же секунды будет стараться сокращать дистанцию и в ближнем бою использовать свои кроссы, хуки, размашистые боковые удары… Дацик будет стараться нокаутировать оппонента. Правда, чтобы это сделать, нужно будет сократить дистанцию. А Мондрагон – опытный боец. Это не мешок, не дрова, которые привезли для того, чтобы российский спортсмен его побил. Он составит конкуренцию, и шансы в поединке – 50 на 50", - заявляет Габдуллин.

"Дацик и Мондрагон – два эпатажных спортсмена. Вячеслав уже много лет находится на пути настоящего воина, он проявляет себя во многих видах единоборств. Это уже сформировавшаяся личность. И когда у меня поинтересовались об идее выступления Дацика в главном бою нашей Лиги, я сразу же согласился. Дацик может привлечь к себе внимание и дать зрителям то, что они хотят", - отметил руководитель организации.

Бой возглавит турнир, запланированный на 25 марта. Шоу пройдет на арене самарского СКК "Дворец Спорта имени В.Высоцкого". Ранее бразильский боец заявил, что постарается наказать Дацика "за длинный язык". В свою очередь, россиянин считает, что и сам будет нацелен на победу.

"У нас тяжелый вес, и любой удар для каждого из нас может стать последним. Я постараюсь не допустить того, чтобы он по мне попал. А сам постараюсь первым донести свой колхозный удар. Мне не придется оправдываться после боя – я не говорю много глупостей. Я знаю, что у него тяжелый кулак. Мондрагон – сильный боец, и если он попадет, то я могу уснуть. Но и если моя колхозка дойдет до цели, уснет он. Но мне, в отличие от него, не придется оправдываться. Я ничего лишнего не говорю. Мондрагон – сильный боец, и в поединке мы посмотрим, на чьей стороне фортуна", - сказал Дацик.

Поединок представителей тяжелого веса пройдет по правилам К-1 и будет состоять из трех раундов по три минуты.