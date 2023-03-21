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РФС направил 50 млн рублей на внедрение Карты болельщика

РФС направил 50 млн рублей на внедрение Карты болельщика
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз выделил 50 млн рублей на внедрение Карты болельщика на стадионах в рамках стимулирующей программы, сообщил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту.

Рогачев подчеркнул, что заявил, что в рамках стимулирующей программы внедрения FAN ID требуется изыскать еще 200 млн рублей.

Цифровую Карту болельщика для посещения футбольных матчей начали оформлять через личный кабинет на портале Госуслуг с 4 июля прошлого года. Подать заявление на оформление электронной Карты может любой житель России, имеющий учетную запись на портале Госуслуг. На детей до 14 лет карта оформляется одним из родителей.

Карта обязательна для всех, кто планирует посетить матчи Российской премьер-лиги сезона 2022/2023 и финального матча Кубка России по футболу.

футбол РФС Fan ID
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