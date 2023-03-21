Карпин исключил вызов в сборную в период санкций полевых игроков старше 30 лет

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что на время ее отстранения от международных турниров игроки старше 30 лет в национальную команду страны приглашаться не будут.

"Нет шансов ни у кого, кто старше 30 лет. И забудьте про вратарей. А почему тогда вызывают Песьякова (34-летнего голкипера "Ростова" - ИФ)? Потому что он не полевой игрок", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Наставник сборной России подчеркнул, что после снятия санкций шанс получат любые игроки.

"Если что-то поменяется и нас вернут, то шанс есть у любого игрока, как это было до бана. Мы вызывали игроков старше тридцати лет – Ерохина (ему 33 года – ИФ), того же Дзюбу (34) собирались вызывать, но сначала он был не готов, а потом по семейным обстоятельствам не приехал", - объяснил Карпин.

В настоящее время футболисты сборной России проводят учебно-тренировочный сбор.