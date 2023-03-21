В бойцовской лиге Ural FC заявили о грандиозных планах по ее развитию

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Бойцовская лига Ural FC рассчитывает задействовать как можно больше иностранных спортсменов на своих турнирах, заявил ее генеральный директор Радмир Габдуллин.

"Мы молодая лига, и мы стараемся прогрессировать. Мы стараемся делать из наших турниров настоящие события. Мы прекрасно понимаем, что нам есть, над чем работать. Мы международная лига, и хотелось бы, чтобы еще больше спортсменов из других стран присутствовали на наших турнирах. Планы у нас грандиозные", - сказал Габдуллин на пресс-конференции, посвященной предстоящему в Самаре 25 марта турниру с участием российского бойца Вячеслава Дацика и бразильца Джеронимо "Мондрагона" Дос Сантоса.

"Любая лига не только из России хотела бы увидеть в своем турнире этих спортсменов. Здесь собраны те ребята, которые отлично себя проявляют. Ребята эпатажные. Для меня большая честь, что они согласились принять участие. Надеюсь, что они не разочаруют наших болельщиков", - сказал Габдуллин.

"Для развития лиги нужно не меньше 4–5 турниров в год. Вот в этом году мы проведем первое событие в Самаре, далее мы планируем провести турнир в начале лета в Кировской области, мы выбираем площадку. Далее мы бы хотели провести турнир осенью в Перми, а зимой хотели бы либо в Краснодаре, либо в Москве. Хотелось бы, чтобы так все и получилось. Может быть, мы сделаем какое-то Гран-при или по ММА, или по кикбоксингу", - заявил руководитель организации.

Дацик начинал свою карьеру как боец смешанных единоборств, позднее переключился на кикбоксинг. Последний бой "Рыжего Тарзана" в К-1 прошел в 2019 году, когда россиянин в поединке по правилам TNA уступил французскому кикбоксеру Жерому ле Банне. После этого Дацик переключился на профессиональный бокс.

Джеронимо Дос Сантос провел 69 боев в ММА, одержал 44 победы. Среди его соперников были, в частности, россияне Александр Емельяненко, Иван Штырков, Виталий Минаков, Сергей Харитонов, Антон Вязигин, Адам Богатырев, Олег Попов.