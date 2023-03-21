В Английской премьер-лиге задумались о паузах в матчах из-за Рамадана

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В чемпионате Англии по футболу планируют разрешить делать специальные паузы во время матчей для игроков-мусульман в период Рамадана, сообщает Sky Sports.

Во время этих пауз футболисты смогут прерывать свой пост и принять пищу. Официальные лица перед началом того или иного матча должны будут согласовать список игроков, которым понадобится такая опция.

В священный для граждан, исповедующих ислам, месяц (в 2023 году он начнется 23 марта и завершится 21 апреля) Рамадан мусульмане держат 30-дневный пост: не принимают пищу и воду в светлое время суток.