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Рекордный гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от проигрыша аутсайдеру

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Вашингтон" уступил "Коламбусу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В итоговом протоколе зафиксировано поражение столичной команды со счетом 6:7 (3:1, 2:2, 1:3, 0:1), решающий гол состоялся в овертайме. По ходу матча "Вашингтон" вел с разницей в три шайбы, в том числе благодаря голу россиянина Александра Овечкина, открывшего счет.

Команды представляют Восточную конференцию НХЛ. "Вашингтон", набрав 74 очка в 72 матчах, занимает здесь 10-е место. "Коламбус" - на 16-м месте, 51 балл в 70 встречах.

Поразив ворота Коламбуса, Овечкин довел число своих голов в сезоне до 40. Это привело к рекорду НХЛ по числу сезонов – 13 – с не менее 40 голов. Обладателем предыдущего рекорда (12 сезонов) был канадец Уэйн Гретцки.

Общее число голов Овечкина за карьеру в регулярных чемпионатах достигло 820. Россиянин сократил отставание от того же Гретцки, самого результативного игрока в истории НХЛ, до 74.

хоккей
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