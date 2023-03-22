"Спартак" дебютирует в Высшей лиге по регби 1 апреля в матче против Петербурга

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Стали известны даты первых матчей дивизиона "Центр" чемпионата Высшей лиги по регби.

1 апреля в Северной столице сборная Санкт-Петербурга примет московский "Спартак" (матч начнется в 17:00 по московскому времени). Для обеих команд эта встреча станет дебютной в Высшей лиге.

16 апреля в гости к сборной Санкт-Петербурга приедет возрожденный регбийный клуб "Фили" (матч начнется в 13:00 мск.).

Регбийный клуб "Спартак" был создан в 1936 году. По финансовым причинам команда снималась с российских чемпионатов. Так, в 2014 году клуб был расформирован. В ноябре 2022 года Федерация регби России сообщила о планах возродить "Спартак".