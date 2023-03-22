Поиск

"Спартак" дебютирует в Высшей лиге по регби 1 апреля в матче против Петербурга

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Стали известны даты первых матчей дивизиона "Центр" чемпионата Высшей лиги по регби.

1 апреля в Северной столице сборная Санкт-Петербурга примет московский "Спартак" (матч начнется в 17:00 по московскому времени). Для обеих команд эта встреча станет дебютной в Высшей лиге.

16 апреля в гости к сборной Санкт-Петербурга приедет возрожденный регбийный клуб "Фили" (матч начнется в 13:00 мск.).

Регбийный клуб "Спартак" был создан в 1936 году. По финансовым причинам команда снималась с российских чемпионатов. Так, в 2014 году клуб был расформирован. В ноябре 2022 года Федерация регби России сообщила о планах возродить "Спартак".

регби Спартак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжам

Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжам

Рекордный гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от проигрыша аутсайдеру

Рекордный гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от проигрыша аутсайдеру

РФС направил 50 млн рублей на внедрение Карты болельщика

РФС направил 50 млн рублей на внедрение Карты болельщика

Экс-футболист молодежной сборной России Тикнизян получил армянский паспорт

Карлос Алькарас возглавил рейтинг ATP после победы над Даниилом Медведевым

Медведев проиграл Алькарасу в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев проиграл Алькарасу в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"

Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"

Во Франции работают над защитой Олимпиады от атак с помощью дронов

Головин и Джикия из-за травм не примут участие в мартовских матчах сборной России

Головин и Джикия из-за травм не примут участие в мартовских матчах сборной России

Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе, выиграв 19-й матч подряд

Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе, выиграв 19-й матч подряд
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });