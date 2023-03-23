Семикратный чемпион России по легкой атлетике дисквалифицирован за допинг

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Четыре легкоатлета отстранены от участия в соревнованиях за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Вердикт был вынесен на основании данных из Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Четырехгодичный срок дисквалификации получил семикратный чемпион России, участник Олимпийских игр 2008 и 2012 годов метатель диска Богдан Пищальников. Он нарушил пункт антидопинговых правил "Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода спортсменом".

Срок дисквалификации спортсмена начинается 20 марта 2023 года и завершится 19 марта 2027 года. Результаты, достигнутые Пищальниковым за период с 15 июля 2012 года по 20 марта 2023 года, подлежат аннулированию, включая изъятие всех медалей, очков и призов. Однако все золотые медали чемпионатов России Пищальников завоевал до этого периода.

На три года за нарушение Антидопинговых правил IAAF дисквалифицирован толкатель ядра, бронзовый призер ЧЕ-2011 года, двукратный чемпион России Максим Сидоров за использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода спортсменом.

Срок дисквалификации спортсмена с 20 марта 2023 года по 19 марта 2026 года. Аннулируются его результаты, достигнутые с 15 июля 2012 года по 3 июля 2017 года.

На четыре года отстранен многократный призер чемпионатов России, метатель копья Алексей Товаров, который также уличен в использовании запрещенной субстанции или метода.

Срок дисквалификации спортсмена рассчитан с 20 марта 2023 года по 19 марта 2027 года. Результаты Товарнова за период с 4 июля 2012 года по 20 марта 2023 года, подлежат аннулированию.

Также "ВФЛА применяет санкцию к метателю молота трехкратному чемпиону России Игорю Виниченко за попытку применить запрещенную субстанцию или метод в виде аннулирования спортивных результатов, достигнутых спортсменом, с 15 июля 2012 года по 19 февраля 2013 года со всеми вытекающими последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и призов".