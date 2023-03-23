Поиск

Семикратный чемпион России по легкой атлетике дисквалифицирован за допинг

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Четыре легкоатлета отстранены от участия в соревнованиях за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Вердикт был вынесен на основании данных из Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Четырехгодичный срок дисквалификации получил семикратный чемпион России, участник Олимпийских игр 2008 и 2012 годов метатель диска Богдан Пищальников. Он нарушил пункт антидопинговых правил "Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода спортсменом".

Срок дисквалификации спортсмена начинается 20 марта 2023 года и завершится 19 марта 2027 года. Результаты, достигнутые Пищальниковым за период с 15 июля 2012 года по 20 марта 2023 года, подлежат аннулированию, включая изъятие всех медалей, очков и призов. Однако все золотые медали чемпионатов России Пищальников завоевал до этого периода.

На три года за нарушение Антидопинговых правил IAAF дисквалифицирован толкатель ядра, бронзовый призер ЧЕ-2011 года, двукратный чемпион России Максим Сидоров за использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода спортсменом.

Срок дисквалификации спортсмена с 20 марта 2023 года по 19 марта 2026 года. Аннулируются его результаты, достигнутые с 15 июля 2012 года по 3 июля 2017 года.

На четыре года отстранен многократный призер чемпионатов России, метатель копья Алексей Товаров, который также уличен в использовании запрещенной субстанции или метода.

Срок дисквалификации спортсмена рассчитан с 20 марта 2023 года по 19 марта 2027 года. Результаты Товарнова за период с 4 июля 2012 года по 20 марта 2023 года, подлежат аннулированию.

Также "ВФЛА применяет санкцию к метателю молота трехкратному чемпиону России Игорю Виниченко за попытку применить запрещенную субстанцию или метод в виде аннулирования спортивных результатов, достигнутых спортсменом, с 15 июля 2012 года по 19 февраля 2013 года со всеми вытекающими последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и призов".

легкая атлетика допинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФС подтвердил проведение матча Россия - Ирак

РФС подтвердил проведение матча Россия - Ирак

СКА победил "Торпедо" и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею

ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею

Главный тренер "Урала" Гончаренко дисквалифицирован на три игры

"Нижнему Новгороду" присудили техническое поражение в матче с "Торпедо"

Талалаев покинул пост главного тренера "Торпедо"

Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжам

Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжам

Рекордный гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от проигрыша аутсайдеру

Рекордный гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от проигрыша аутсайдеру

РФС направил 50 млн рублей на внедрение Карты болельщика

РФС направил 50 млн рублей на внедрение Карты болельщика

Экс-футболист молодежной сборной России Тикнизян получил армянский паспорт

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });