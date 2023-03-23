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ХК ЦСКА обыграл "Локомотив" и повел в серии со счетом 3-1

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА на выезде нанес поражение ярославскому "Локомотиву" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, состоявшаяся в Ярославле в четверг, завершилась со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). В составе армейцев шайбы забросили Максим Мамин (7-я минута), Павел Карнаухов (42) и Владислав Каменев (60). У "железнодорожников" отличился Александр Елесин (36).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч команд, которые представляют Западную конференцию КХЛ, состоится в Москве 25 марта.

КХЛ ЦСКА Локомотив Москва Ярославль
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