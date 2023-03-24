Поиск

Тухель сменил Нагельсмана на посту главного тренера "Баварии"

Тухель сменил Нагельсмана на посту главного тренера "Баварии"
Тренер Томас Тухель
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Юлиан Нагельсман покинул должность главного тренера "Баварии", его сменил Томас Тухель, сообщает пресс-служба немецкого футбольного клуба.

"Бавария" уволила главного тренера Юлиана Нагельсмана. Нагельсмана сменит Томас Тухель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт Тухеля рассчитан до 30 июня 2025 года, он проведет первую тренировку 27 марта.

"Когда мы подписали контракт с Юлианом Нагельсманом летом 2021 года, мы были убеждены, что будем работать с ним на долгосрочной основе - и это было целью всех нас до самого конца. После чемпионата мира мы играли менее успешно и менее привлекательно. Большие колебания в результатах поставили под сомнение наши цели на этот сезон, а также цели на будущее. Вот почему мы действуем сейчас", - сказал генеральный директор "Баварии" Оливер Кан, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что вместе с Нагельсманом "Баварию" покинут помощники главного тренера Дино Топпмеллер, Бенджамин Глюк и Ксавьер Земброд.

Нагельсман возглавил "Баварию" в июле 2021 года и привел клуб к победе в чемпионате Германии. До этого 35-летний специалист работал в немецких "Хоффенхайме" и "РБ Лейпциг".

49-летний Тухель ранее возглавлял немецкие "Майнц 05" и "Боруссию" (Дортмунд), а также французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Челси". Контракт Тухеля с лондонским клубом был расторгнут 7 сентября 2022 года.

В чемпионате Германии "Бавария" занимает второе место, уступая дортмундской "Боруссии", которая смогла отыграть девятиочковое отставание. В Лиге чемпионов мюнхенский клуб дошел до 1/4 финала, где встретится с английским "Манчестер Сити", матчи пройдут 11 и 19 апреля.

футбол Бавария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Овечкин сократил до 73 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

ВФЛА восстановила членство в World Athletics. Обобщение

ВФЛА восстановила членство в World Athletics. Обобщение

Роналду установил два рекорда мира в составе сборной Португалии

Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче

World Athletics восстановил членство ВФЛА после семилетнего отстранения

Иран - Россия. Онлайн

Иран - Россия. Онлайн

Клуб НХЛ "Чикаго" отказался от участия в ЛГБТ-акции из-за россиян

РФС подтвердил проведение матча Россия - Ирак

РФС подтвердил проведение матча Россия - Ирак

СКА победил "Торпедо" и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею

ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });