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Сборная России по футболу победила Ирак в товарищеском матче

Сборная России по футболу победила Ирак в товарищеском матче
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 2:0 нанесли поражение национальной команде Ирака в контрольной встрече.

Встреча прошла в Петербурге и стала первой домашней для сборной России с 2021 года. На 50-й минуте гол провел Антон Миранчук, на 58-й – Сергей Пиняев.

Пиняев установил рекорд сборной России по футболу как самый молодой автор гола в ее составе. Он отличился в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дня. Предыдущим рекордсменом был Дмитрий Сычев, который в 2002 году впервые провел гол в составе сборной России в товарищеском матче против Югославии в возрасте 18 лет 6 месяцев 23 дней.

Матч против Ирака стал первым для сборной России домашним с 2021 года. После санкций, введенных в отношении россиян со стороны ФИФА и УЕФА, национальная команда страны проводит товарищеские матчи с соперниками из Азии.

футбол Россия Ирак
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