"Галатасарай" победил "Карабах" в благотворительном матче

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" победил соперников из азербайджанского "Карабаха" в благотворительном матче со счетом 2:1.

Игра была организована для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, произошедшего в феврале текущего года в Турции. Все доходы от игры будут направлены пострадавшим от стихийного бедствия.

Всего на матч было продано свыше 62 тысяч билетов.

Президент ФК "Галатасарай" Дурсун Озбек подарил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву форму клуба c номером 10, которую подписали игроки турецкого клуба.