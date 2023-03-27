Гендиректор лиги Ural FC прокомментировал результат боя Дацика с Мондрагоном

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор бойцовской лиги Ural FC Радмир Габдуллин отреагировал на сетования на то, что поединок россиянина Вячеслава Дацика против бразильца Джеронимо "Мондрагон" Дос Сантоса в Самаре завершился уже на первой минуте.

"Многие немного разочарованы тем, сколько продлился главный поединок. Все думали, что он пройдет равно, будет "рубка", равная борьба, но мы не должны забывать о том, что в любом виде спорта, единоборствах в тяжелом весе всегда высок риск нокаута. У них очень тяжелые удары. Мондрагон, может быть, и выдержал этот удар, но он его не увидел и пропустил "на ура", - приводит слова Габдуллина пресс-служба лиги.

Бой был главным событием турнира Ural FC 2 в Самаре 25 марта. Россиянин нокаутировал соперника на первой минуте первого раунда.

Также Габдуллин рассказал о стратегии лиги.

"Мы всё дорабатываем. Однако то, что мы будем развиваться и проводить мероприятия — это факт. Краснодарский край, Самара, Пермский, Кировская область, Москва — у нас есть это всё в планах. Нам нужно выстроить единый четкий календарный план. Мы всем его объявим и даже обсудим. Возможно, мы поинтересуемся и зададим вам вопросы: где бы вы, журналисты, хотели провести хорошее, яркое, конкурентное шоу", - сказал он.