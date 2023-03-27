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Сборная Словакии решила не привлекать игроков из КХЛ на ЧМ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Федерация хоккея Словакии объявила о решении не приглашать в сборную страны для участия на чемпионате мира игроков, выступающих в КХЛ.

"В последние недели у нас были длительные разговоры с игроками из КХЛ. Они всегда с радостью и гордостью представляли нашу страну. В ходе дебатов мы пришли к единому мнению, что ради спокойного хода подготовки и стопроцентной концентрации нашей команды на ЧМ будет лучше, если мы исключим игроков из КХЛ из участия в чемпионате в этом году", - приводятся слова помощника главного тренера сборной Словакии Петера Фрюхауфа на сайте федерации.

ЧМ-2023 по хоккею пройдет с 12 по 28 мая в Тампере и Риге. Изначально местом проведения турнира был назначен Санкт-Петербург, однако из-за санкций российский город лишили права принять ЧМ. По этой же причине сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате.

Словакия Санкт-Петербург КХЛ Континентальная хоккейная лига
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