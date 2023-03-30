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"Матч ТВ" будет транслировать чемпионат России по гольфу

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация гольфа России (АГР) подписала соглашение с телеканалом "Матч ТВ", предусматривающее трансляцию чемпионата страны и Кубка АГР.

"Показать гольф и вовлечь в него зрителя – решаемая задача для нас. Мы уже делали тестовые трансляции гольфа в прошлом году на тематическом канале, потом был дайджест на федеральном "Матч ТВ". Нельзя скрывать, что у нас не так много опыта производства трансляций именно с соревнований по гольфу. Но при этом у "Матч ТВ" огромный опыт производства трансляций других видов спорта, технические ресурсы, несопоставимые с другими российскими телекомпаниями", - сказал генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин на пресс-конференции в четверг.

"Поэтому, я думаю, что от трансляции к трансляции мы будем улучшать качество. Мы будем использовать нашу графику, виртуальную графику, все способы съемок – различные камеры‑дроны и т. д. Наш зритель всё увидит, мы покажем гольф красиво", - заявил он.

Президент АГР Виктор Христенко отметил, что миссия ассоциации, как организации, развивающей спорт – делать гольф "более доступным, помогать талантам расти, поддерживать спортсменов в любой ситуации, особенно сейчас".

"Этот сезон мы начинаем с нового для нас партнерства, с рекордного по количеству турниров календаря, с рекордного объема призовых на Чемпионате России и Кубке АГР – 10 миллионов рублей", - отметил Христенко.

"30 марта мы не только анонсируем сезон, но и фактически его открываем – в Раевском (Анапа, Краснодарский край) 66 юниоров из 8 регионов стартовали на первом раунде Детско-юношеского турнира Раевский. Юным спортсменам предстоит играть 3 дня. Пожелаем гольфистам хорошей игры! А всем нам – продуктивной работы в сезоне-2023!" - заявил также он.

Матч ТВ гольф
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