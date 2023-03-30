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Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Майами

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира АТР Masters в Майами (США) обыграл американца Кристофера Юбэнкса.

Результат поединка - 6:3, 7:5 в пользу Медведева, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает пятое место. Юбэнкс находится на 119-й строчке.

Соперником Медведева в полуфинале может стать Карен Хачанов (16-й номер рейтинга), если россиянин нанесет поражение аргентинцу Франсиско Серундоло (31).

Ранее в марте Медведев дошел до финала турнира Masters в Индиан-Уэллсе (США), где проиграл первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. Всего в 2023 году на счету россиянина три титула АТР - ATP-250 в Катаре и ATP-500 в Роттердаме и Дубае.

Даниил Медведев Майами
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