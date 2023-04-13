Россиянин Задоров оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - "Калгари" обыграл "Сан-Хосе" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу канадской команды. Главным героем встречи стал защитник "Калгари" Никита Задоров, забросивший три шайбы. Это его первый хет-трик в карьере в НХЛ.

В нынешнем сезоне 27-летний хоккеист набрал 21 (14+7 по системе "гол+пас") очков в 82 матчах. Всего за карьеру в НХЛ (выступает здесь с сезона-2013/14) в активе Задорова 126 (41+85) очков в 567 матчах регулярных чемпионатов лиги.