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Рублев обыграл Хачанова и вышел в четвертьфинал Masters в Монте-Карло

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублев пробился в 1/4 финала турнира категории АТР Masters, проходящего в Монте-Карло.

В третьем круге Рублев нанес поражение другому представителю России Карену Хачанову - 7:6 (7:4), 6:2.

Хачанов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает 12-е место.

В четвертьфинале Рублев сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который в рейтинге АТР находится на 100-й строчке.

Призовой фонд турнира в Монте-Карло - свыше 5,7 млн евро.

АТР Андрей Рублев Карен Хачанов
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