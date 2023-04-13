Рублев обыграл Хачанова и вышел в четвертьфинал Masters в Монте-Карло
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублев пробился в 1/4 финала турнира категории АТР Masters, проходящего в Монте-Карло.
В третьем круге Рублев нанес поражение другому представителю России Карену Хачанову - 7:6 (7:4), 6:2.
Хачанов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает 12-е место.
В четвертьфинале Рублев сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который в рейтинге АТР находится на 100-й строчке.
Призовой фонд турнира в Монте-Карло - свыше 5,7 млн евро.