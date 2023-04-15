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Паралимпийский комитет России призвал ООН помочь восстановлению спортсменов в правах

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России (ПКР) направил открытое письмо в международные организации, в котором настаивает на восстановлении членства в Международном паралимпийском комитете (МПК).

"Просим Вас призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку", - говорится в тексте письма, размещенном на официальном сайте ПКР.

"Приостановление всех членских прав ПКР в МПК означает полный запрет российским спортсменам-инвалидам принимать участие во всех международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх до тех пор, пока МПК (ориентируясь на собственное субъективное мнение) не сочтет, что для применения указанных санкций отпали основания. В качестве основания для применения в отношении ПКР такой санкции МПК сослался на нарушение со стороны ПКР обязательств по членству, установленных Конституцией МПК", - сообщается в документе.

"До настоящего времени МПК не предоставил доказательств того, что ПКР нарушил какие-либо членские обязательства в соответствии с положениями Конституции МПК: все утверждения МПК по этому поводу являются абсолютно голословными и/или не касаются действий ПКР. МПК также обвинил ПКР в нарушении "олимпийского перемирия". Однако ни ПКР, ни спортсмены, ни тренеры не нарушали и не могли принять решения о нарушении "олимпийского перемирия" и, следовательно, не должны нести за это ответственность", - отмечается там же.

Письмо адресовано Верховному комиссару ООН по правам человека, Комитету ООН по правам инвалидов, ЮНЕСКО, Всемирному союзу инвалидов, Международной организации инвалидов.

Документ также отправлен президенту и членам исполкома Международного паралимпийского комитета, в пять континентальных паралимпийских комитетов, 182 национальных паралимпийских комитета и 34 международные федерации, развивающие паралимпийские виды спорта.

16 ноября 2022 года внеочередная Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение о приостановке всех членских прав ПКР на неопределенный срок. Воспользовавшись правом на апелляцию, ПКР 23 декабря 2022 года направил в Апелляционный трибунал МПК апелляционную жалобу на решение Генеральной ассамблеи. Рассмотрение апелляционной жалобы ПКР назначено на 25 апреля 2023 года в Дубае.

ПКР ООН
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