Матыцин рассчитывает на мужество МПК при пересмотре решения по россиянам

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин рассчитывает, что Международный паралимпийский комитет не побоится принять справедливое решение в отношении россиян.

"Надеюсь, что у них (МПК - ИФ) хватит мужества и ума, чтобы они с уважением начали относиться к нашей стране, нашему паралимпийскому комитету и самому себе. Базовые ценности, которые должны быть основополагающими, к сожалению, ими же не уважаются. Остается только пожелать им морального и физического здоровья", - сказал Матыцин "Интерфаксу".

"Со своей стороны мы планируем организацию масштабных Летних Игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" в 14 российских субъектах, а участие в них примут более 4500 человек, это практически столько же, сколько всего участвует в Паралимпийских играх", - добавил он.

Ранее в СМИ сообщалось, что президент МПК Эндрю Парсонс заявил о возможном пересмотре решения Международного паралимпийского комитета об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Новое решение может быть принято на генассамблее МПК в сентябре.

В марте 2022 года МПК объявил о запрете российским и белорусским спортсменам участвовать на Паралимпиаде в Пекине. В ноябре МПК приостановил членство ПКР, а также паралимпийского комитета Белоруссии.