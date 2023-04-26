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Умер один из первых российских призеров "Дакара" Страхов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Бывший пилот "КАМАЗ-Мастер" Николай Страхов умер в возрасте 62 лет, сообщает пресс-служба российской автогоночной команды в среду.

"Ветеран автоспорта, работавший в команде с момента ее создания, прошедший с ней все главные исторические вехи, скончался 25 апреля, на 63-м году жизни", - говорится в сообщении.

"В далеком 1991 году вместе с Владимиром Гольцовым и Фирдаусом Кабировым он стал первым российским призером ралли "Дакар", тогда их экипаж занял в гонке второе место. После этого были тысячи километров дорог, города и страны, бессонные ночи и самоотверженный труд на общий командный результат. Добрый и улыбчивый, надежный и всегда готовый прийти на помощь...", - подчеркивается в тексте обращения.

"КАМАЗ-Мастер" - 19-кратный победитель ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.

КАМАЗ-Мастер Дакар автоспорт Николай Страхов
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