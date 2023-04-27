Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в предпоследней партии чемпионского матча

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь завершили вничью 13-ю партию матча за звание чемпиона мира по шахматам в Астане.

Партия завершилась после 39-го хода, Непомнящий играл белыми фигурами.

Счет в матче – 6,5:6,5. Следующая, заключительная партия пройдет 29 апреля, россиянин будет играть черными фигурами. Если в этот день победитель не определится, 30 апреля состоится тай-брейк.

Непомнящий участвует в матче как победитель турнира претендентов 2022 года. Дин Лижэнь занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Призовой фонд чемпионского матча - 2 млн евро, из них победитель получит 60%, проигравший - 40%. В случае тай-брейка призовые будут распределены иначе - победитель получит 55% от общего призового фонда, проигравшему достанется 45%.