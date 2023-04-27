Поиск

Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в предпоследней партии чемпионского матча

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь завершили вничью 13-ю партию матча за звание чемпиона мира по шахматам в Астане.

Партия завершилась после 39-го хода, Непомнящий играл белыми фигурами.

Счет в матче – 6,5:6,5. Следующая, заключительная партия пройдет 29 апреля, россиянин будет играть черными фигурами. Если в этот день победитель не определится, 30 апреля состоится тай-брейк.

Непомнящий участвует в матче как победитель турнира претендентов 2022 года. Дин Лижэнь занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Призовой фонд чемпионского матча - 2 млн евро, из них победитель получит 60%, проигравший - 40%. В случае тай-брейка призовые будут распределены иначе - победитель получит 55% от общего призового фонда, проигравшему достанется 45%.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в ключевом матче чемпионата Англии

Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии матча за мировую шахматную корону

Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии матча за мировую шахматную корону

Глава ОКР назвал произволом рекомендации МОК по допуску россиян и белорусов

В РФС сочли, что продажа пива вернет болельщиков на стадионы

"Ак Барс" победил ЦСКА и сократил отставание в финальной серии КХЛ

Пропустивший 5 голов за 21 минуту "Тоттенхэм" вернет фанатам деньги за билеты

Пропустивший 5 голов за 21 минуту "Тоттенхэм" вернет фанатам деньги за билеты

"Спартак" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

"Спартак" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 11-й партии чемпионского матча

Даниил Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP

Даниил Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP

ЦСКА в большинстве упустил победу над "Локомотивом" в 24-м туре РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });