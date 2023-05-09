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Выигравшему золото ОИ российскому легкоатлету продлили срок дисквалификации

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) на год продлил срок дисквалификации российскому прыгуну в высоту Андрею Сильнову, сообщается на сайте AIU.

Поводом для вынесения вердикта стало участие, уже будучи дисквалифицированным, 38-летнего Сильнова, в церемонии награждения победителей и призера турнира памяти его бывшего тренера Евгения Загорулько. Это, пояснили в организации, считается нарушением условий отстранения.

Турнир прошел в 2021 году. Ранее Сильнов был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок отстранения действовал до 7 апреля 2025 года. Теперь санкции в отношении россиянина будут действовать до 6 апреля 2026 года.

Между тем, в 2018 году Сильнов объявил о завершении карьеры.

В 2008 году Сильнов выиграл золото Олимпиады в Пекине, в 2006 году стал чемпионом Европы в Гетеборге.

Андрей Сильнов
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