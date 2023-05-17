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"Краснодар" вышел в суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с ЦСКА

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" одержали победу над екатеринбургским "Уралом" в финальном матче Пути регионов Кубка России.

Игра в Краснодаре завершилась со счетом 2:1. Победу "Краснодару" принесли голы Кайо (9-я минута) и Джона Кордобы (59). В составе "Урала" отличился Эрик Бикфалви (22).

На 90-й минуте игрок "Урала" Лео Гогличидзе был удален за вторую желтую карточку.

Соперником "Краснодара" в решающем матче турнира станет московский ЦСКА.

"Краснодар" второй раз в истории вышел в финал Кубка, в 2014 году клуб уступил "Ростову". ЦСКА – семикратный обладатель Кубка, последний раз армейский клуб выигрывал трофей в 2013 году.

Суперфинал Кубка России состоится 11 июня на московском стадионе "Лужники".

футбол Краснодар Урал
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