В ОКР напомнили о возможном запрете на участие в ОИ для сменивших гражданство атлетов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков указал на многочисленные попытки склонить отечественных спортсменов к смене гражданства.

"Сегодня в спорте пытаются возводить глухие к голосу здравого смысла стены - разделять атлетов на "подходящих" и "неподходящих" по надуманным критериям. С претензией на право сортировать людей по их происхождению и паспорту, иным параметрам", - написал Поздняков в своем телеграм-канале в пятницу.

"Такого права спортивным организациям никто не давал, это вообще вне их юрисдикции. И, тем не менее, происходит на наших глазах. Считаем, что это - сегрегация в чистом виде!" - отметил он.

"Сюда же относятся и многочисленные попытки разными способами подтолкнуть российских спортсменов к смене гражданства и поманить их сомнительного рода "перспективой". Надо напомнить, что без одобрения Исполкома Олимпийского комитета России большинство спортсменов, которых удастся таким образом перетянуть в другую страну, не смогут выступить на Олимпийских играх в течение ближайших нескольких лет", - подчеркнул президент ОКР.

"Важно, что мы в данном вопросе не выступаем с позиции тотального отрицания. Но исходим из того, что в отношении спортсменов любой юрисдикции должны применяться единые, недискриминационные критерии. В международном спорте все должны быть с равными правами и обязанностями", - добавил Поздняков.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.