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"Спартак" обыграл ЦСКА в 28-м туре РПЛ

"Спартак" обыграл ЦСКА в 28-м туре РПЛ
Никита Чернов ("Спартак") и Федор Чалов (ЦСКА) во время матча
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче 28-го тура РПЛ.

На 37-й минуте армейцев вывел вперёд Хесус Медина.

На 43-й минуте спартаковец Квинси Промес сравнял счет. Он же провел и победный мяч после назначения пенальти. Голкипер красно-синих Игорь Акинфеев отразил удар с одиннадцатиметровой отметки, но Промес первым успел на добивание.

На 69-й минуте были удалены нападающий "Спартака" Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша.

Таким образом "Спартак" поднялся на третье место в общем зачете, набрав 53 очка. ЦСКА сохраняет второе место с 54 очками.

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Игорь Акинфеев РПЛ Спартак ЦСКА футбол
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