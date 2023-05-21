"Краснодар" разгромил "Ростов" в 28-м туре чемпионата России по футболу
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) нанесли крупное поражение соперникам из "Ростова".
Матч в Краснодаре завершился со счетом 3:0. В составе хозяев отличились Алексей Ионов (3 мин), Джон Кордоба (10) и Александр Кокшаров (33).
В турнирной таблице краснодарцы поднялись на шестое место, набрав 46 очков. Команда из Ростова-на-Дону потерпела третье поражение подряд в РПЛ и занимает четвертую строчку, имея в активе 50 баллов.