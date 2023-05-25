Игравший в "Ванкувере" российский хоккеист перешел в "Трактор"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Нападающий Виталий Кравцов подписал контракт с "Трактором", сообщает пресс-служба челябинского хоккейного клуба.

"Клуб и форвард достигли соглашения о контракте до конца сезона 2024/2025", - говорится в сообщении.

23-летний Кравцов – воспитанник школы "Трактора". Он - обладатель бронзовых медалей чемпионата МХЛ (2018) в составе "Белых Медведей", дважды выигрывал "бронзу" чемпионата КХЛ. В составе молодёжной сборной России стал обладателем бронзовых наград чемпионата мира (2019). На счету Виталия Кравцова девять матчей за олимпийскую и национальную команду страны, в которых он набрал 3 (2+1 по системе "гол+пас") балла.

Прошедший сезон нападающий провел в Северной Америке, где выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Ванкувер Кэнакс". Форвард принял участие в 44 играх и набрал 8 (4+4) очков.