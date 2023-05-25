В ОКР сочли недопустимым подписание спортсменами политических деклараций

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Делегаты исполкома ОКР осудили рекомендацию МОК допустить российских спортсменов до соревнований без флага, гимна, а также на условиях подписания политических деклараций, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ. Для нас это абсолютно неприемлемо", - написал Поздняков в телеграме.

Поздняков подчеркнул, что ОКР продолжит "вести индивидуальную работу с нашими спортивными федерациями о недопустимости принятия любых противоречащих Олимпийской Хартии предложений со стороны международных организаций".

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают спецоперацию РФ на Украине (подписав соответствующую декларацию) и не имеют отношения к военным спортивным обществам, а также соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу.