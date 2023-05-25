Поиск

В ОКР сочли недопустимым подписание спортсменами политических деклараций

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Делегаты исполкома ОКР осудили рекомендацию МОК допустить российских спортсменов до соревнований без флага, гимна, а также на условиях подписания политических деклараций, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ. Для нас это абсолютно неприемлемо", - написал Поздняков в телеграме.

Поздняков подчеркнул, что ОКР продолжит "вести индивидуальную работу с нашими спортивными федерациями о недопустимости принятия любых противоречащих Олимпийской Хартии предложений со стороны международных организаций".

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают спецоперацию РФ на Украине (подписав соответствующую декларацию) и не имеют отношения к военным спортивным обществам, а также соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу.

ОКР МОК Станислав Поздняков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Флорида" с Бобровским вышла в финал Кубка Стэнли НХЛ

Футболист "Спартака" Соболев дисквалифицирован на 4 матча за непристойный жест

Футболист "Спартака" Соболев дисквалифицирован на 4 матча за непристойный жест

Бывший директор академии "Чертаново" Ларин освобожден из-под стражи

Определились все четвертьфиналисты ЧМ по хоккею

Получивший паспорт РФ боец Монсон отказался от гражданства США

Получивший паспорт РФ боец Монсон отказался от гражданства США

Роналду захотел покинуть "Аль-Наср"

Источник сообщил об отказе сборной Камеруна по футболу сыграть с Россией

Источник сообщил об отказе сборной Камеруна по футболу сыграть с Россией

ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами из России

ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами из России

Медведев стал второй ракеткой мира, опередив Джоковича

Даниил Медведев выиграл "Мастерс" в Риме и завоевал 20-й титул АТР

Даниил Медведев выиграл "Мастерс" в Риме и завоевал 20-й титул АТР
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });