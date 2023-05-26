Бой россиянина Бетербиева с британцем Смитом пройдет 19 августа

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Бетербиев проведет поединок с британцем Каллумом Смитом 19 августа.

"Рад сообщить, что 19 августа вы вновь увидите меня в ринге. Моим соперником стал Каллум Смит - обязательный претендент на титул WBC. Но на кону в этом бою будут стоять все три моих пояса", - написал Бетербиев в телеграме.

"Впереди несколько месяцев подготовки, и я надеюсь, что все пройдёт как надо", - добавил он.

38-летний Бетербиев является действующим чемпионом мира по версиям IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе. На профессиональном ринге он одержал 19 побед в 19 поединках, все – нокаутом.

33-летний Смит одержал 30 побед (21 – нокаутом) при одном поражении.