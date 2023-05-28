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"Локомотив" обыграл "Динамо" в чемпионате России по футболу

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 4:2 победили столичное "Динамо" в матче 29-го тура чемпионата России.

Игра проходила на поле "Динамо". В составе победителей голы провели Наир Тикнизян (45+1), Максим Глушенков (63), Максим Ненахов (77), Уилсон Изидор (88). В составе "Динамо" отличились Федор Смолов (45+4, с пенальти), Саба Сазонов (55). На 40-й минуте Смолов не смог реализовать пенальти.

Сейчас "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. "Локомотив" - на девятой строчке (42).

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