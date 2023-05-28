Потапова и Рахимова вышли во второй круг Roland Garros

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Анастасия Потапова и Камилла Рахимова завоевали путевки во второй круг турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

В стартовом раунде соревнования занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 24-е место Потапова одолела 108-ю ракетку мира американку Тейлор Таунсенд – 6:1, 6:2. Следующей соперницей россиянки будет победительница пары Маяр Шериф (Египет, 55) – Мэдисон Бренгл (США, 94).

В свою очередь, Рахимова (85) победила Сару Бейлек (180) из Чехии – 6:0, 6:3. Во втором круге россиянка сыграет с представительницей Польши Магдаленой Фреш (87).

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Проигравшие в финалах заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.