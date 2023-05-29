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Россиянки Шнайдер, Аванесян и Грачева вышли во второй круг Roland Garros

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Диана Шнайдер, Элина Аванесян и Варвара Грачева победили в матчах первого круга турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации 108-е место Шнайдер обыграла 81-ю ракетку мира Ребекку Марино (Канада) – 6:3, 7:5. В следующем круге она сыграет с победительницей пары Татьяна Мария (Германия, 67) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14).

Аванесян (134) взяла верх над Белиндой Бенчич (Швейцария, 12) – 6:3, 2:6, 6:4. Следующая соперница Аванесян – француженка Леолея Жанжан (124).

Грачева (41) выиграла у Далмы Галфи (98) из Венгрии. Во втором круге Грачева сыграет с американкой Слоан Стивенс (30).

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