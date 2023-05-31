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Павлюченкова победила Самсонову во втором круге Roland Garros, Грачева выбыла

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Павлюченова выиграла у своей соотечественницы Людмилы Самсоновой в матче второго круга теннисного турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Результат - 4:6, 7:5, 7:5 в пользу Павлюченковой. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 333-е место, Самсонова - 15-е.

В третьем круге Павлюченкова сыграет с еще одной представительницей России, 25-й ракеткой мира Анастасией Потаповой.

В свою очередь, россиянка Варвара Грачева (41-й номер рейтинга) потерпела поражение от американки Слоан Стивенс (30) - 2:6, 1:6.

Общий призовой фонд Roland Garros (грунт) в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Roland Garros
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