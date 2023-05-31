Федор Смолов продлил контракт с "Динамо"

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Нападающий Федор Смолов подписал новое соглашение с "Динамо", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба в среду.

"Футбольный клуб "Динамо" и нападающий Федор Смолов договорились о продлении договора до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Соглашение было подписано сегодня", - говорится в сообщении.

33-летний Смолов в январе 2022 года вернулся в "Динамо", где ранее начинал свою карьеру. После возвращения в команду он провел 46 матчей, забив 19 мячей и сделав девять голевых передач.

В составе "Динамо" Смолов дважды становился бронзовым призёром чемпионата России. Также он является двукратным обладателем Кубка России (2018/19, 2020/21), Суперкубка страны (2019).

Помимо "Динамо", ранее футболист играл в российских клубах "Анжи", "Урал", "Краснодар", "Локомотив", нидерландском "Фейеноорде", испанской "Сельте".

За сборную России он провёл 45 матчей и забил 16 голов.