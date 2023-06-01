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Крымский "Севастополь" включен в число участников Второй лиги чемпионата России

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Комиссия Футбольной национальной лиги выдала аттестат на участие в соревнованиях Второй лиги крымскому клубу "Севастополь", сообщает пресс-служба ФНЛ.

"Состоялось заседание комиссии Футбольной национальной лиги, на котором было принято решение о выдаче Аттестата ФНЛ клубам для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе "Б". Среди получивших аттестат - ФК "Севастополь", - говорится в сообщении.

В августе 2022 года ФНЛ сообщала о начале процесса включения крымских клубов в состав ФНЛ. Лига начала процесс лицензирования в феврале 2023 года.

С января 2015 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещает РФС проводить соревнования под своей эгидой в Крыму.

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