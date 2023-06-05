Детского хоккейного тренера будут судить по делу об истязании воспитанников

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Вельский районный суд Архангельской области рассмотрит уголовное дело об истязании воспитанников детской хоккейной команды, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 38-летний тренер хоккейной команды совершал преступления в отношении своих воспитанников с 2021 по 2022 год. Желая добиться ухода из команды пяти малолетних подопечных, систематически наносил побои.

"В качестве орудия для нанесения ударов мужчина использовал хоккейную клюшку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренер вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Также по делу несовершеннолетних заявлены гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда.

Тренеру предъявлено обвинение по "а", "г" ч. 2 ст. 117 (истязание), ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетним) УК РФ.