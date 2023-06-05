Поиск

Детского хоккейного тренера будут судить по делу об истязании воспитанников

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Вельский районный суд Архангельской области рассмотрит уголовное дело об истязании воспитанников детской хоккейной команды, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 38-летний тренер хоккейной команды совершал преступления в отношении своих воспитанников с 2021 по 2022 год. Желая добиться ухода из команды пяти малолетних подопечных, систематически наносил побои.

"В качестве орудия для нанесения ударов мужчина использовал хоккейную клюшку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренер вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Также по делу несовершеннолетних заявлены гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда.

Тренеру предъявлено обвинение по "а", "г" ч. 2 ст. 117 (истязание), ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетним) УК РФ.

хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российским фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили выступать за Грузию

Российским фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили выступать за Грузию

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Хачанов вышел в четвертьфинал Roland Garros

Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Roland Garros

"Реал" объявил об уходе Карима Бензема

"Реал" объявил об уходе Карима Бензема

"Вегас" победил "Флориду" на старте финальной серии Кубка Стэнли

Абубакар Нурмагомедов уступил Элизеу дос Сантосу на турнире UFC

ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу

ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу

Месси подтвердил свой уход из ПСЖ

Месси подтвердил свой уход из ПСЖ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });