Поиск

Арбитр Безбородов назначен на суперфинал Кубка России по футболу

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Назначены арбитры на суперфинал Кубка России ЦСКА - "Краснодар", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Главным арбитром назначен Владислав Безбородов, ассистенты судьи - Максим Гаврилин, Валерий Данченко; резервный судья - Кирилл Левников; резервный ассистент - Максим Ковалев. За работу на системе VAR будет отвечать Павел Кукуян, ассистент - Алексей Лунев.

Матч состоится 11 июня в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 17:00 по московскому времени.

Кубок России по футболу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российским фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили выступать за Грузию

Российским фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили выступать за Грузию

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Хачанов вышел в четвертьфинал Roland Garros

Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Roland Garros

"Реал" объявил об уходе Карима Бензема

"Реал" объявил об уходе Карима Бензема

"Вегас" победил "Флориду" на старте финальной серии Кубка Стэнли

Абубакар Нурмагомедов уступил Элизеу дос Сантосу на турнире UFC

ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу

ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу

Месси подтвердил свой уход из ПСЖ

Месси подтвердил свой уход из ПСЖ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });