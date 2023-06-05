Арбитр Безбородов назначен на суперфинал Кубка России по футболу
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Назначены арбитры на суперфинал Кубка России ЦСКА - "Краснодар", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Главным арбитром назначен Владислав Безбородов, ассистенты судьи - Максим Гаврилин, Валерий Данченко; резервный судья - Кирилл Левников; резервный ассистент - Максим Ковалев. За работу на системе VAR будет отвечать Павел Кукуян, ассистент - Алексей Лунев.
Матч состоится 11 июня в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 17:00 по московскому времени.